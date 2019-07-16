Instagram çöktü mü?

Geçen günlerde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu tüm gün sürmüş ve erişim sorunun kaynağının siber saldırı olduğu anlaşılmıştı.

Aradan kısa bir zaman geçmesine karşın Instagram, dünya genelinde yeniden erişim sorunu yaşıyor.

YA GEÇ DÜŞÜYOR, YA DA HİÇ AÇILMIYOR

Özellikle ABD genelinde hissedilen erişim sorununun Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde de bazı bölgelerde küçük çapta yaşandığı dikkat çekerken, kullanıcılar Instagram'a girmeye çalıştıklarında ekrana fotoğraflar ya çok geç düşüyor ya da hiç açılmıyor.

DownDetector'un yayınladığı canlı haritada Instagram'a erişimin ağırlıklı olarak ABD genelinde yaşandığı dikkat çekiyor.



