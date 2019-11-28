Instagram çöktü mü? Fotoğraflar neden yüklenmiyor?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türk kullanıcılar da 'Instagram çöktü mü?' sorusuna çeşitli platformlar aracılığıyla yanıt arıyor. Twitter'da birçok kullanıcı Instagram'da yaşadıkları sorunu dile getirerek fikir edinmeye çalışıyor. Instagram'da bazı kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunuyla karşı karşıya gelirken bazıları yavaşlama yaşandığı belirtiyor. Daha öncede bir kaç kez yaşanan erişim sorunu kısa bir süre sonra düzeldi. Kullanıcılar şu an herhangi bir sorun yaşamadan uygulamayı kullanabiliyor.