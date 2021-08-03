Instagram çöktü mü? Instagram daha sonra tekrar dene hatası veriyor

Instagram topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz ne demek sorusu gündeme geldi. Çok dayıda Instagram kullanıcısı bu akşam saatlerinde 'Instagram daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştı. Daha önce böyle bir uyarı ile karşılaşmayan kullanıcılar sorunun kaynağını merak ediyor.

Instagram'da 2 Ağustos 2021 tarihinde kullanıcılar bir hatayla karşılaştı. Instagram topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz hatası kullanıcıları panikletti. Peki ama Instagram daha sonra tekrar dene hatası nasıl çözülür?

Instagram daha sonra tekrar dene hatası nasıl çözülür?

Instagram'da yaşanan sorunun uygulama kaynaklı ve geçici olduğu düşünülüyor. Şu ana kadar şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.