Instagram çöktü mü? Instagram durduruldu hatası 30 Mart 2021

Kullanıcılar kendi paylaşımlarına gelen beğenileri ve takip isteklerini görebildikleri ekranda "Hareket Yüklenemedi" uyarısı görüyor.

Instagram'da kullanıcılar bir süredir kendilerine gelen beğenileri gördükleri bölüme erişim sağlayamıyor. Kullanıcılar bu bölüme girdiklerinde bir süre bekliyor ve 'Hareket Yüklenemedi' hatasıyla karşılaşıyor.

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI NEDİR?

Instagram durduruldu hatası ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor.

Downdetector'da yer alan bilgilere göre 17:00'den itibaren İnstragram'ın mobil uygulamasında sorun yaşanmaya başlandı. En fazla hata bildirimi android uygulama ve ios uygulama ile ilgili geldi.

DÜNYA GENELİNDE SORUN YAŞANIYOR

Bu hatanın neden meydana geldiği henüz belli değil ancak teknik bir sorundan kaynaklandığı söylenebilir.

Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken erişim sorunu dünya genelinde hissediliyor.