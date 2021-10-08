Milyonlarca vatandaş sosyal medyada zaman geçiriyor. Bunların en büyük sosyal ağlarından olan Instagram yaşanan teknik nedenlerden dolayı sıklıkla arıza veriyor. Milyonlarca sosyal medya kullanıcı Instagram sayfasına fotoğrafın yükleyemiyor ve Instagram’da takip ettikleri kullanıcıların hesaplarını görüntüleyemiyor. Geçtiğimiz günlerde teknik bir hata nedeniyle ulaşılamayan sosyal medya platformu Instagram’a şu an yeniden ulaşılamıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram’a giremediği için kendisini mağdur hissediyor. Konuyla alakalı Instagram’dan bir açıklama gelmedi. Instagram uygulamasının neden devre dışı kaldığı bilinmiyor.