Instagram’da yaşanan erişim problemi zaman geçti daha fazla kullanıcıda yaşanmaya başladı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da sabah saatlerinden bu yana yaşanan yavaşlama ve erişim problemi nedeniyle milyonlarca kullanıcı Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram neden yenilenmiyor? araştırması yapmaya başladı…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram uygulamasını kullanmak isteyenler, bugün akış yenilenemedi uyarısıyla karşılaşırken, kimi kullanıcılar ise sayfaya ulaşamıyor ve Üzgünüz bir şeyler yanlış gitti (Sorry, something went wrong) uyarısı alıyor.

Ancak şirketten henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.