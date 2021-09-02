Gündem Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram neden yenilenmiyor?

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram neden yenilenmiyor?

Gündem

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram neden yenilenmiyor?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan ve en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram'da bir şeyler yanlış gidiyor. Kimi kullanıcılar hikaye yüklemesinde sorun yaşarken, kimi kullanıcılar tamamen erişim problemi yaşıyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram neden yenilenmiyor? İşte detaylar…

02 Eylül 2021, Perşembe 13:56 Son Güncelleme:
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Instagram’da yaşanan erişim problemi zaman geçti daha fazla kullanıcıda yaşanmaya başladı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da sabah saatlerinden bu yana yaşanan yavaşlama ve erişim problemi nedeniyle milyonlarca kullanıcı Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram neden yenilenmiyor? araştırması yapmaya başladı…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram uygulamasını kullanmak isteyenler, bugün akış yenilenemedi uyarısıyla karşılaşırken, kimi kullanıcılar ise sayfaya ulaşamıyor ve Üzgünüz bir şeyler yanlış gitti (Sorry, something went wrong) uyarısı alıyor.

Ancak şirketten henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 

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