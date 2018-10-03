Instagram çöktü mü? Neden çöktü? Ne zaman gelecek?

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a, saat 10.00'dan sonra ulaşılamadı. Kullanıcılar akışı göremezken paylaşım da yapamadılar. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a girmeye çalışanlar 5xx Server Error' ve "Akış yenilenemiyor" hatası ile karşılaştı.

ERİŞİM SIKINTISI YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık bir saat süren erişim sıkıntısının ardından uygulama tekrar çalışır vaziyete geldi. Dünya genelinde yaşanan sıkıntı ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılıyor.







