​Instagram corona virüs hakkında insanları doğru kaynağa yönlendirecek

Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 salgınıyla ilgili küresel acil durum ilan etmesinden bu yana insanların güvende kalmaları, doğru bilgiye ulaşmaları ve birbirleriyle bağlantıda kalmaları konularında çalışmalarını artıran Instagram, bugün bu konuda atılan yeni adımları duyurdu:

İnsanlar koronavirüs veya COVID-19 ile ilgili arama yaptıklarında onları Dünya Sağlık Örgütü veya yerel sağlık bakanlıklarının kaynaklarına yönlendiren bir bilgilendirme mesajı görecek. Bu özellik, önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanıma sunulacak.

Instagram’ın yanlış bilgilerin yayılmasını önleme konusunda mevcut politikalarına ek olarak, üçüncü taraf doğruluk kontrolü kuruluşları tarafından asılsız olduğu belirlenen içerikler Akış ve Stories’de alt sıralara taşınacak, Keşfet ve hashtag sayfalarından kaldırılacak.

Instagram, COVID-19 ile ilgili tedavi etme veya bulaşmasını engelleme gibi yanıltıcı iddialarda bulunan ürünlerin reklamının yapılmasını engelliyor ve maske gibi belirli medikal ürünlerin tanıtımını yapan markalı içerikleri ve reklamları geçici olarak yasaklıyor.

Instagram Stories’de, tanınmış bir sağlık kuruluşuyla birlikte hazırlanan filtreler dışında, COVID-19 ile ilgili filtreler için arama yapılamayacak.

Instagram, önümüzdeki günlerde “Evde Kal” çıkartması ve el yıkama, fiziksel mesafeyi koruma gibi COVID-19 ile ilgili yararlı hatırlatmalar yapmaya yardımcı olan çıkartmaları Stories’de kullanıma sunacak.

Instagram, insanların birbirleriyle bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak için görüntülü sohbet üzerinden Instagram gönderilerini birlikte görüntüleme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile insanlar görüntülü sohbet içinde sağ alt köşedeki fotoğraf ikonuna tıklayarak, kaydettikleri veya beğendikleri fotoğraf ve videoları arkadaşlarıyla birlikte görüntüleyebiliyor.

Instagram, bu süreçte güvenlik, destek ve doğru bilgi konularına öncelik vermeye devam edeceğinin de altını çizdi.