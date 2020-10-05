Instagram DM yeni yüzüyle neler sunuyor?

Instagram mesajlaşma araçlarına eklenen en önemli yenilikler arasında kaybolan mesajlar, selfie çıkartmaları, özel emojiler, sohbet renkleri, istenmeyen mesajları engellemenin yeni yolları ve Messenger’ın Birlikte İzle özelliği yer alıyor.

Yeni özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Birlikte İzle: Bir video görüşmesi sırasında Facebook Watch, IGTV, Reels (çok yakında!), diziler, filmler ve daha fazla yerden videoyu arkadaşlarınızla birlikte izleyebilirsiniz.

Kaybolma modu: Eğer isterseniz gelen bir mesajı gördükten sonra o mesajın kaybolmasını sağlayabilirsiniz. İstemiyorsanız, Facebook bunu kapatma imkanı da sunuyor.

Yönlendirme: Platform içerisinde hoşunuza giden her şeyi 5 adede kadar farklı hesaba yönlendirebilirsiniz.

Geliştirilmiş raporlama yöntemi: Instagram’daki mesajları tek tek rapor etmek yerine artık bir sohbeti topyekûn rapor edebilirsiniz.

Mesaj kontrolleri: Sizinle kimlerin doğrudan iletişim kurabileceğini ve kimlerin hiçbir şekilde size mesaj gönderemeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Konuyla alakalı bir Facebook yetkilileri şu açıklamayı yaptı: “İnsanlar artık özel alanlarda her zamankinden daha fazla iletişim kuruyor. Bir milyardan fazla insan halihazırda Messenger’ı aile ve arkadaşlarıyla paylaşmak, takılmak ve kendilerini ifade etmek için kullanıyor. Bu nedenle, en iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram’a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz.”





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