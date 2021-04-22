Instagram’ın platforma eklediği yeni özellikler arasında, mesaj isteklerine entegre edilecek yeni filtreleme araçları ve aynı kullanıcıyı birden fazla hesaptan engelleme özelliğinin de yer aldığı ifade edildi. Söz konusu güncelleme, İngiltere’deki futbolcuların Instagram üzerinden aldıkları ırkçı mesajları açıklamalarının ardından geldi. Şirket, kısa bir süre önce bu kapsamda DM’de tacizle ilgili politikalarını sıkılaştırdığını açıklamıştı.

Instagram konu hakkında “Mesajlaşma kısıtlamalarının aşılması konusunda yeni hesapların devre dışı bırakılması da söz konusu olabilir. Üstelik tamamen nefret söylemine odaklanan hesaplar da bu yöntemle tespit edilecek” dedi.

Instagram kullanıcıları artık belli bir kullanıcıyı değil, o kullanıcı tarafından oluşturulabilecek olası hesapları da önceden engelleyebilecek. Bununla birlikte yasaklanan kullanıcılar, yeni hesaplar oluşturamayacak.

Takip edilmeyen hesaplardan gelen mesajların biriktiği Mesaj İstekleri kutusuna da kötüye kullanımı engellemek için yeni filtreleme araçları eklenecek. Kullanıcılar bu sayede, rahatsız edici kelimeler, ifadeler ve emojiler içeren mesaj isteklerini otomatik olarak gizleyebilecek.