Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? Neden girilemiyor?
Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması, dünya devi WhatsApp, Facebook ve Instagram'da problem yaşanıyor. Kullanıcılar paylaşım yapamazken bir yandan da bu sosyal medya mecralarının neden çötüğünü araştırmaya başladılar.
Son zamanda kullanıcılarına sıkıntılar yaşatan Instagram, Facebook, WhatsApp'ta bugün yine problemler yaşanıyor. Kullanıcılar sayfa yenileme ve paylaşım yapamazken problemin neden kaynaklandığı merak ediliyor.
NEDEN ÇÖKTÜ?
Instagram, Facebook, WhatsApp'ta problem yaşanırken yetkililer sıkıntının neden kaynaklandığı hakkında henüz bir bilgi geçmedi. Problemin Avrupa ülkelerinde de yaşandığı görülüyor.