Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? Neden girilemiyor? Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması, dünya devi WhatsApp, Facebook ve Instagram'da problem yaşanıyor. Kullanıcılar paylaşım yapamazken bir yandan da bu sosyal medya mecralarının neden çötüğünü araştırmaya başladılar.