Instagram, Favoriler adlı özelliğini test etmeye başladı

Facebook’un sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların diğer kullanıcıları Favoriler olarak işaretlemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. The Verge’de yer alan habere göre yeni özellik, kullanıcıların en önemli Instagram hesaplarını öncelikleri olarak sınıflandırmasına izin verecek. Böylelikle, favori olarak seçilmiş olan kullanıcıların gönderileri kullanıcının akışında daha ön planda olacak.

Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, yeni özellikle ilgili güncellemeyi ilk olarak Twitter hesabında paylaşmıştı. Yeni özellik, Instagram’ın 2017’de kullanıcıların her gönderi için hedef kitleyi sınırlamasına olanak tanıyan farklı bir “Sık Kullanılanlar” özelliğine benziyor. Favori kişiler özelliği sayesinde kullanıcılar herhangi bir fotoğrafı yalnızca belirlenmiş favorileriyle paylaşabilecek. Bununla birlikte, yeni özellik Instagram’a kullanıcı için en önemli hesapları belirterek kullanıcı akışı üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı da amaçlamakta.

Listeye eklenen bu “favori” kişilerin içeriklerini ana akış içerisinde öne çıkaracak, onlara öncelik verecek Instagram, özelliği şu an ciddi şekilde hazırlamış durumda. Bu açıdan Favoriler özelliği yakında herkes için kullanıma sunulacak gibi görünüyor.