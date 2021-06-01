Instagram, Filistin için algoritmada değişikliğe gitti

Instagram, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında Filistin'e destek ibareleri içeren gönderilere uyguladığı sansürde geri adım attı.

Bir Instagram yetkilisi, The Verge'e yaptığı açıklamada şirketin uygulama algoritmasında değişikliğe gittiğini doğruladı.

Yaptığı açıklamada yetkili, "Kullanımda olan mevcut algoritma, insanların belirli konular hakkındaki ifadelerini sansürlediğimize inanmalarına sebep oldu. Açık konuşmak gerekirse durum böyle değil" ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar sırasında Twitter, Facebook ve Instagram, İsrail saldırılarını eleştiren gönderilere uygulanan sansürle gündeme gelmişti. Filistin'e destek gönderileri paylaşan kullanıcılar, gönderilerin ve hikayelerin bir süre sonra silinmesi üzerine şikayetlerde bulunmuştu.

Bu ayın başlarında Twitter, Filistinli bir yazarın hesabını kısıtlamış ve daha sonra bunun 'yanlışlıkla' yapıldığını belirtmişti. Ve Instagram, birçok hesabın Filistin ile ilgili içeriği 6 Mayıs'ta birkaç saat boyunca yayınlayamadığı için özür açıklamasında bulunmuş, şirket yetkilisi Adam Mosseri ise Twitter hesabında bu durumu 'teknik bir hata' olarak yorumlamıştı.