İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasında oynanan EURO 2020 final maçında İtalya İngiltere'yi penaltılarda yenmiş; penaltıları kaçıran İngiliz futbolcular Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bukayo Saka'ya sosyal medyada ırkçı saldırılar gerçekleşmişti.

Sosyal medya şirketleri bu saldırılardan ötürü tekrar eleştirilerin hedefi haline geldi.

Instagram’ın patronu Adam Mosseri, BBC’ye verdiği demeçte içeriğin moderatörlere yönlendirilmek yerine yanlışlıkla yönergeler dahilinde tanımlandığını söyledi. Mosseri, “Raporları denetlemek ve öncelendirmek için bir teknolojiye sahibiz. Ancak bunlardan bazılarını iyi niyetli yorumlar olarak işaretledik, ki bunlar kesinlikle iyi değildi. Bu tür yorumlarla ilgili raporlar düzgün bir şekilde gözden geçirilmeli” dedi.

Mosseri’nin yorumlarının ardından bir dizi ırkçı yorum ve emoji daha bildirildi. Ancak herhangi bir incelemenin sonuçlarına ilişkin geri bildirim alınmadı.

Saka ise yaşananlar ardından şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya platformlarına. Marcus ve Jadon’la bu hafta aldığım nefret dolu ve incitici mesajları hiçbir çocuğun hatta yetişkinin almasını istemiyorum. Güçlü platformlarınızın bu mesajları durdurmak için yeterince çaba göstermediği üzücü bir gerçek.”



