Instagram gerçek hikayeleri kontrol edip, sahte haberleri bulanıklaştırıyor

Onur Binay/posta.com.tr

Bu, Instagram'ın gönderilerdeki gerçek denetiminin bir uzantısı olduğundan, normal gönderilerle hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. Şirket, sahte bilgiler içerebileceğini düşündüğü hikayeleri gözden geçirmek için üçüncü taraf bilgi denetleyicilerini kullanıyor. Bu bilgi denetleyicileri hikayenin güvenilirliğini doğruluyor ve hikayenin sahte haberler kategorisine girip girmediğine karar veriyor.

Kullanıcılar ise denetleyiciler tarafından asılsız bilgi içerdiği tespit edilen bir hikayeyi bulanıklaştırılmış bir biçimde görecek ve hikaye ekranında “Yanlış Bilgi” yazısı bulunacak. Kullanıcıya hikayenin nasıl “Yanlış Bilgi” kategorisine girdiğine, bilgi doğrulama sürecini gerçekleştiren kuruma ve hikayeyle ilgili daha detaylı bilgilere erişebilmesi için “Neden olduğunu gör” butonuna tıklama seçeneği sunulacak. Kullanıcı yine de hikayeyi görmek istediğine karar verirse ekranın altında içeriğe erişebilmek için bir “Paylaşımı gör” seçeneği de bulunacak.

Bir hikaye Instagram'ın gerçek denetçileri tarafından yanlış olarak tanımlandıysa, şirket de etkisini azaltmak için yayının platformundaki görünürlüğünü azaltacak. Şirket bilgi doğrulama süreciyle ilgili kendi algoritmaları, denetleyicileri ve kullanıcı bildirilerine güveniyor olsa da bazı durumlarda “Yanlış Bilgi” olarak işaretlenen paylaşım ve hikayelere itiraz etme seçeneği de sunacak. Böylece kullanıcılar, bilgi doğrulama işleminde bir hata yapıldığını düşünürse içeriğini görünür kılmak için paylaşımla ilgili itirazda bulunabilecek.