Instagram gerçeklikten koparıyor

Aktif aylık kullanıcı sayısı 1 milyarı geçen Instagram’ın en sevilen özelliklerinden biri, ‘filtre’ uygulaması.

Kullanıcılar, filtreleri kullanarak yüzlerini pürüzsüz ve estetikli gösterebiliyor. Son eklenen özellik ile kullanıcılar da kişiselleştirdikleri efektler ile filtreler geliştirebiliyor.

Bu filtreleri diğer kullanıcılar da kullanabiliyor. Onlardan biri olan ‘Fix Me’ (Beni Düzelt) filtresi, büyük ilgi görüyor.

Kusursuzluk takıntısı

Filtrede kullanıcıların yüzüne bir plastik cerrah gözünden yapılması gereken işlemler yansıtılıyor. Psikologlar, filtreler ile estetik işlemlere özendirilmesine tepki gösterdi.

“İnsanlar, yüzlerini bu filtreler ile kusursuz görmekten kendi gerçeklerini inkar etmeye başlıyor. Estetik cerrahinin zorunluluk olduğuna inanmaya başlıyor” diyen uzmanlar, filtrelerin kadınların akıl sağlığı için tehdit oluşturduğunu söyledi.



