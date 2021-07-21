Instagram, Hassas İçerik Kontrolü özelliğini kullanıma sundu

Instagram, Hassas İçerik Kontrolü özelliğini devreye aldı. 18 yaşın üzerindeki hesap sahiplerine sunulan Hassas İçerik Kontrolü (Sensitive Content Control) özelliği ile kullanıcılar Instagram’da Keşfet’te ne kadar hassas içeriğin görüneceğine kendileri karar verebilecek.

Hassas içeriği Instagram Topluluk Kuralları’nı ihlal etmeyen, ancak bazı insanları üzme potansiyeli olan gönderiler olarak tanımlayan sosyal ağdan yapılan duyuruda, bu içeriklerin müstehcenlik veya şiddet içeren gönderiler olabileceğini ifade edildi. Buna göre kullanıcılar Hassas İçerik Kontrolü’nü bazı hassas içerik türlerini az ya da çok görecek şekilde ayarlayabilecek.

Hassas İçerik Kontrolünüzü görüntülemek için profilinize gidin, sağ üst köşedeki Ayarlar menüsüne dokunun, Hesap’a ve ardından Hassas İçerik Kontrolü'ne dokunun.

Kulllanıcılara bu alanda 3 seçenek sunuluyor. Bunlardan ‘İzin Ver’ seçeneğinde, rahatsız edici veya kırıcı olabilecek daha fazla fotoğraf ve video görülebilecek. Sınır (varsayılan) seçeneğinde, rahatsız edici veya kırıcı olabilecek bazı fotoğraflar ve videolar görülebilecek. ‘Daha da fazlasını sınırla’ seçeneğinde ise rahatsız edici veya kırıcı olabilecek daha az fotoğraf ve video görülecek. Kullanıcılar Instagram’daki bu tercihlerini istedikleri zaman değiştirebilecekler.

‘İzin ver’ seçeneği 18 yaşın altındaki Instagram kullanıcıları için geçerli olmayacak. Diğer bir ifadeyle 18 yaşın altındaki Instagram kullanıcıları, rahatsız edici veya kırıcı olabilecek daha fazla fotoğraf ve video görüntülemeyi seçemeyecek.



