Instagram hatası, feed'inize son derece uzun fotoğraflar göndermeyi mümkün kılıyor
Instagram’ın iOS uygulamasında ortaya çıkan bir hata kullanıcıların platforma devasa uzunlukta fotoğraflar yükleyebilmesine olanak sağlıyor. Onur Binay/posta.com.tr
08 Mayıs 2020, Cuma 10:59 Son Güncelleme:
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Instagram’ın Android ve iOS uygulamasında kullanıcılar bir fotoğraf yüklemek istediklerinde fotoğraf otomatik olarak Instagram’a uygun boyutlara kırpılıyor. Ancak Instagram’ın iOS uygulamasında ortaya çıkan yeni bir hata bu işlemin çalışmasına izin vermiyor.
Kullanıcılar hata ile devasa uzunlukta fotoğrafları sosyal medya uygulamasına yükleyebildiler.
Instagram’ın iOS uygulamasındaki hatanın nedeni belli değil. Uygulamanın Android tarafında ise yüklemede sorun yok.
https://www.instagram.com/p/B_5QzhcBQV9/
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