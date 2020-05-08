Instagram’ın Android ve iOS uygulamasında kullanıcılar bir fotoğraf yüklemek istediklerinde fotoğraf otomatik olarak Instagram’a uygun boyutlara kırpılıyor. Ancak Instagram’ın iOS uygulamasında ortaya çıkan yeni bir hata bu işlemin çalışmasına izin vermiyor.

Kullanıcılar hata ile devasa uzunlukta fotoğrafları sosyal medya uygulamasına yükleyebildiler.

Instagram’ın iOS uygulamasındaki hatanın nedeni belli değil. Uygulamanın Android tarafında ise yüklemede sorun yok.



