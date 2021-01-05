Instagram Hikayeler bilgisayarda yeni görünümüne kavuşuyor
Instagram, masaüstü web sitesinden hikayeleri izlemek isteyenlere ek seçenekler sunuyor. Şu anda test aşamasında olan yeni özellik, eskiye oranla çok daha kullanışlı bir arayüzle gelecek.
05 Ocak 2021, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Instagram'ın masaüstü sitesinden hikayeler hali hazırda izlenebiliyor. Ancak şirket çok daha kullanışlı bir arayüzü test ediyor.
Yeni görünümde, Instagram Hikâyeleri'nin tüm sayfayı kaplayan mevcut tek döşemeli formatı yerine çok daha farklı bir arayüze kavuşması bekleniyor. Örneğin Instagram'da bir arkadaşınızın hikayesini açtığınızda ekranı tamamen kaplıyor ve hikayeleri orta kısımda gösteriyor. Böylece önceki ve sonraki hikayeleri de görebiliyorsunuz.
Henüz test aşamasında olan özellik kısıtlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Aktif hale geldiğinde ise kullanıcıların herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek.
Instagram'dan konuyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.
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