Instagram, Hikayeler için otomatik altyazı seçeneğini test ediyor

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edilen videolara otomatik alt yazı ekleme özelliği, "Altyazılar" etiketli bir çıkartmayla geliyor. Bu, özelliğin videodaki sesinizi algılayarak otomatik olarak metne dönüştürecek.





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Yeni alt yazı özelliği sayesinde duyma güçlüğü çeken insanlar, videolarda konuşulanları alt yazı olarak okuyabilecek. Dört farklı yazı tipi özelleştirmesi yapabileceğiniz altyazılara aynı zamanda yazıya renk seçimi yapmanız da mümkün olacak.

Instagram altyazı desteği konusunda herhangi bir çıkış tarihi vermedi.