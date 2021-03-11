Bilim & Teknoloji Instagram, Hikayeler için otomatik altyazı seçeneğini test ediyor

Instagram, Hikayeler için otomatik altyazı seçeneğini test ediyor

Bilim & Teknoloji

Instagram, Hikayeler için otomatik altyazı seçeneğini test ediyor

Instagram, Hikayeler’e altyazı ekleyebileceğiniz yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, duyma güçlüğü çekenlerin hikayelerde yer alan konuşmaları anlamasına yardım edecek.

11 Mart 2021, Perşembe 09:44 Son Güncelleme:
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Sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edilen videolara otomatik alt yazı ekleme özelliği, "Altyazılar" etiketli bir çıkartmayla geliyor. Bu, özelliğin videodaki sesinizi algılayarak otomatik olarak metne dönüştürecek.



Yeni alt yazı özelliği sayesinde duyma güçlüğü çeken insanlar, videolarda konuşulanları alt yazı olarak okuyabilecek. Dört farklı yazı tipi özelleştirmesi yapabileceğiniz altyazılara aynı zamanda yazıya renk seçimi yapmanız da mümkün olacak.

Instagram altyazı desteği konusunda herhangi bir çıkış tarihi vermedi.

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