Instagram, hikayelere link ekleme özelliğini herkese açabilir

Instagram, hikayeye link ekleme özelliğini platformdaki tüm kullanıcıların beğenisine sunmak üzere testlere başladı. Şirket tarafından yapılan son testlerde ortaya çıkan özelliğin kullanıma sunulmasının ardından tüm kullanıcıların, bir Çıkartma aracılığıyla hikayelerine link eklemeye başlayabileceği ifade edildi.

Yukarı Kaydır seçeneğiyle link bırakma özelliğinin belirli kriterleri karşılayan kullanıcılara özel kalmaya devam edeceğinin altı çizildi. Güncel olarak kullanıcıların bu seçenek ile hikayelerine link bırakabilmeleri için 10 binin üzerinde takipçisi bulunan bir içerik üretici ya da işletme hesabına sahip olması gerekiyordu.

Aktarılan detaylara göre henüz test aşamasında olan özellik, şu anda yalnızca kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabiliyor. Özelliğin kullanıma sunulmasının ardından kullanıcıların, hikayelere eklenmiş bir linke erişmek için ilgili hikayedeki Çıkartma’ya tıklamalarının yeterli olacağı ifade ediliyor.

Kullanıcıların, linkli çıkartmalara sahip hikayelere yanıt verebileceği dile getiriliyor. Güncel olarak kullanıcılar, Yukarı Kaydır seçeneğiyle link bırakılan hikayelere doğrudan DM yoluyla yanıt veremiyor.