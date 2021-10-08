Instagram IGTV’yi bitirecek

Instagram son yaptığı düzenleme ile IGTV ve akıştaki videoları Instagram Video formatı altında birleştirdiğini duyurdu. Instagram Video, insanların yeni video içeriklerini daha kolay bulabilmeleri için akışa ek olarak profilde Video sekmesinde yer aldı.

Yeni format ile birlikte kırpma, filtre, insan ve konum ekleme etiketleme gibi özelliklerde kullanıma sunulacak. Bunun yanı sıra akıştaki video ön izleme süresi 60 saniye olabilecek, reklam olarak kullanılan videoların ön izleme süreleri ise 15 saniye olacak.

Artık işletmeler videolar için reklam vererek hedef kitlelere ulaşabilecekler. Instagram, değişikliklerin bugünden itibaren hem iOS hem de Android'de küresel olarak yayıldığını belirtti.