Instagram, iki faktörlü kimlik doğrulama kodunu WhatsApp'tan gönderebilir
Instagram, iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını WhatsApp'tan göndermeyi test ediyor. Bu sayede telefona erişiminiz olmasa da doğrulama koduna ulaşabileceksiniz.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 10:47 Son Güncelleme:
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Yaptığı sızıntılarla ünlenen Alessandro Paluzzi, Instagram'ın kimlik doğrulama kodlarını WhatsApp'tan gönderme seçeneğini test ettiğini Twitter’dan attığı ekran birlikte attığı tweet ile paylaştı.
https://twitter.com/alex193a/status/1395912134215839744
Ekran görüntülerine göre henüz geliştirilme aşamasında olan özelliğin kullanılabilmesi için öncelikle SMS doğrulamasının etkinleştirilmesi gerekiyor.
Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.