Yaptığı sızıntılarla ünlenen Alessandro Paluzzi, Instagram'ın kimlik doğrulama kodlarını WhatsApp'tan gönderme seçeneğini test ettiğini Twitter’dan attığı ekran birlikte attığı tweet ile paylaştı.









Ekran görüntülerine göre henüz geliştirilme aşamasında olan özelliğin kullanılabilmesi için öncelikle SMS doğrulamasının etkinleştirilmesi gerekiyor.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.