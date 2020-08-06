Instagram ilgili etiketler özelliğini devre dışı bıraktı

En azından son iki aydır, kullanıcıları algoritmik olarak sözde ilgili içeriğe doğru iten önemli bir Instagram özelliği, Başkan Donald Trump ve olası Demokrat başkan adayı Joe Biden ile ilişkili hashtag'leri çok farklı şekiller çekiyor.

BuzzFeed’in haberine göre, Instagram’daki açık Trump ile ilgili etiketleri görmeyi etkilerken, ABD başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden’la ilgili etiketlerin görülmesini engellemedi. Ancak burada Biden hakkındaki etiketlerin büyük çoğunluğunun hakaret niteliği taşıması, Instagram’ın Trump’a iltimas geçtiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Instagram, sonrasında ilgili etiketler özelliğini platformdaki belli kalıplarla sınırlaması nedeniyle devre dışı bıraktı. Hatadan etkilenen on binlerce etiket sayfasında ilgili etiketler görülemedi. Bu da kullanıcıların farklı içerikleri keşfetmesinin önüne geçen bir durum olarak değerlendirildi.

Instagram’dan yapılan açıklamada ise bunun bir hata olduğu belirtildi. Olayın teknik bir hatadan kaynaklandığı ve politik bir motif taşımadığı vurgulandı.

Instagram söz konusu hatanın kaynağı konusunda detaylı bilgi vermedi.



