Instagram kendi NFT platformunu geliştiriyor

Sanatçı Sean Williams tarafından yapılan bir paylaşıma göre Instagram, kendi NFT platformunu geliştirmeye başladı.

Instagram 8 ve 10 Haziran tarihleri arasında bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Yalnızca davet edilen kişilerin katılacağı bu etkinlikte sanal bazı yayınların da yapılacağı söylenmişti. Bu kapsamda Twitter üzerinden paylaşım yapan Sean Williams, bu etkinlik kapsamında Instagram'ın kendi platformunu duyuracağını belirtti.

Sean Williams, geçtiğimiz yıl eylül ayında NFT (non-fungible token) ile tanışmış, eserlerini NFT şeklinde satışa sunmuştu. Kendisinin bir eseri, 10 ETH karşılığında da satın alınmıştı.

Sean’ın iddiasını göre Instagram, kendi NFT platformunu kurmak için sanatçılardan gizlice yardım istiyor. Şirket, sanatçılara ulaşıyor ve 1.000 dolar ücret teklif ediyor ve karşılığında gizlilik sözleşmesi imzalatılıyor.