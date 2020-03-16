Instagram, koronavirüs ile ilgili tüm filtreleri yasakladı

Instagram kullanıcıları, son dönemde sık sık koronavirüs ile ilgili filtreleri kullanarak paylaşımlar yapıyorlar. Ancak bunlardan bazıları bilgilendirici olsa da bazıları ciddiyetsiz paylaşımlar olabiliyor.

Instagram tarafından yapılan açıklamada, platformda bulunan koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiği ve bundan sonra da bu tür filtrelere ulaşılamayacağı ifade edildi.

Yetkililer, koronavirüsüyle ilgili olarak yeni adımlar atacaklarını ve başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO- World Health Organization) olmak üzere yetkililer tarafından yapılan güncel açıklamaları platform kapsamında daha çok göstereceklerini açıkladılar.

"İnsanların alakalı ve güncel kaynaklar edinmesine yardımcı olmak için WHO ve yerel sağlık bakanlıklarından Instagram'daki zaman çizelgesinin üstünde bazı ülkelerde daha fazla bilgi göstermeye başlayacağız." dendi.

Instagram kullanıcıları Instagram Efektler Galerisi'ni kullanarak kendi filtrelerini oluşturabiliyor. Diğer kullanıcılar daha sonra bunları kendi Hikayelerine ekleyebiliyor.