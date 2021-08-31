Instagram, henüz profilinize eklemediyseniz uygulamayı açtığınızda size doğum gününüzü soracak. Bunu görmezden gelebileceksiniz, ancak yalnızca belirli bir noktaya kadar bu durum geçerli olacak. Instagram, uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız en sonunda doğum gününüzü eklemeniz gerekecek. Ayrıca Instagram doğum günü bilginiz yoksa hassas olarak işaretlenmiş gönderileri size göstermeden önce bunu isteyecek.

Şirket, platformu gençler için daha güvenli hale getirmek için bunu yaptıklarını söyledi. Instagram, geçtiğimiz ilkbaharda ayında 13 yaşından küçükler için platformun özel bir sürümü üzerinde çalıştığını resmen duyurmuştu. Bu, platformun insanların yaşlarını bilmesini gerektirecek bir özellik olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen reşit olmayan kişilere direkt mesaj atmaması veya varsayılan olarak 16 yaşından küçük kişilerin hesaplarını gizli hale getirmek gibi diğer yaş korumaları üzerinde de çalışıyor. Instagram’ın doğum günü destek sayfası, bu bilgiyi reklamları denetlemek için de kullandığını söylüyor.