Twitter gönderilerini Instagram hikayelere paylaşabilme özelliği kısa süre önce kullanıma sunulmuştu. Şimdiyse Twitter’da paylaşılan bir Instagram bağlantısının içeriğini, bundan sonra bağlantıyı açmadan önce görebileceksiniz. Twitter, Instagram merkezli bağlantı ön izlemelerini yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz şekilde göstermeye başladı.

Kullanıcılar Instagram gönderilerine ait linkleri Twitter üzerinde paylaşırken bir ön izleme kartı oluşuyor. Böylece takipçiler linklere tıklarken içeriğinde ne olduğunu görebiliyor.



