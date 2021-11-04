Instagram linklerinin ön izlemesi Twitter'da otomatik görünecek
Twitter’dan bir Instagram linki paylaşırken, sistem otomatik olarak linkin ön izleme kartını oluşturacak. Bu özellik sayesinde Twitter’da paylaşılan bir Instagram bağlantısının içeriğini, bağlantıyı açmadan önce görebileceksiniz.
04 Kasım 2021, Perşembe 07:54 Son Güncelleme:
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Twitter gönderilerini Instagram hikayelere paylaşabilme özelliği kısa süre önce kullanıma sunulmuştu. Şimdiyse Twitter’da paylaşılan bir Instagram bağlantısının içeriğini, bundan sonra bağlantıyı açmadan önce görebileceksiniz. Twitter, Instagram merkezli bağlantı ön izlemelerini yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz şekilde göstermeye başladı.
Kullanıcılar Instagram gönderilerine ait linkleri Twitter üzerinde paylaşırken bir ön izleme kartı oluşuyor. Böylece takipçiler linklere tıklarken içeriğinde ne olduğunu görebiliyor.