Bilim & Teknoloji Instagram linklerinin ön izlemesi Twitter'da otomatik görünecek

Instagram linklerinin ön izlemesi Twitter'da otomatik görünecek

Bilim & Teknoloji

Instagram linklerinin ön izlemesi Twitter'da otomatik görünecek

Twitter’dan bir Instagram linki paylaşırken, sistem otomatik olarak linkin ön izleme kartını oluşturacak. Bu özellik sayesinde Twitter’da paylaşılan bir Instagram bağlantısının içeriğini, bağlantıyı açmadan önce görebileceksiniz.

04 Kasım 2021, Perşembe 07:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter gönderilerini Instagram hikayelere paylaşabilme özelliği kısa süre önce kullanıma sunulmuştu. Şimdiyse Twitter’da paylaşılan bir Instagram bağlantısının içeriğini, bundan sonra bağlantıyı açmadan önce görebileceksiniz. Twitter, Instagram merkezli bağlantı ön izlemelerini yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz şekilde göstermeye başladı.

Kullanıcılar Instagram gönderilerine ait linkleri Twitter üzerinde paylaşırken bir ön izleme kartı oluşuyor. Böylece takipçiler linklere tıklarken içeriğinde ne olduğunu görebiliyor.


Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
5G yarışına hazır, siber saldırıya kalkan
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Google'dan Cumhuriyetimizin 98. yılına özel doodle