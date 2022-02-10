Instagram Reels süresi 90 saniyeye çıkacak

Instagram, Alessandro Paluzzi’nin son Twitter gönderisine göre, Reels videolarının maksimum süresini 90 saniyeye çıkarmak için çalışıyor. Paluzzi, Reels bölümünde 15, 30 ve 60 saniyeye ek olarak 90 saniye veya 1.5 dakikalık video paylaşma imkanı üzerinde çalıştıklarını ve bu özelliğin halen geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

90 saniye seçeneğinin Instagram tarafından onaylanmadığını ve olmama ihtimalini de eklemekte fayda var. Ancak bu ve benzeri özellikler genellikle sızıntıdan sonraki birkaç ay içinde kullanıma başlıyor.







