Instagram, Sen de Ekle adlı çıkartmasını kullanıma sundu

Instagram, Hikayeler'e kullanıcıların etkileşimini artıracak yepyeni bir özellik getirdi. Geçtiğimiz haftalarda test edilmeye başlanan Sen de Ekle adlı özellik, bugün itibarıyla tüm kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Instagram, Sen de Ekle çıkartmasıyla ilk kez kullanıcılara hikaye formatına açık biçimde katılma imkanı sağladığını söyledi.

Arayüzdeki çıkartmaya dokunulduğunda diziye katkıda bulunan herkes görülebiliyor ve böylelikle onların hikayelerine de bakılabiliyor. Böylece belirlenen konsept hakkında bir nevi hikaye zinciri oluşturuluyor.



