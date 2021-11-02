Instagram, Sen de Ekle adlı çıkartmasını kullanıma sundu
Instagram, Sen de Ekle adlı yeni hikaye çıkartmasını kullanıma sundu. Şirket, bu çıkartmayı Hikayeler içinde herkese açık bir hikaye dizisi oluşturma aracı olarak tanımlıyor.
02 Kasım 2021, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Instagram, Hikayeler'e kullanıcıların etkileşimini artıracak yepyeni bir özellik getirdi. Geçtiğimiz haftalarda test edilmeye başlanan Sen de Ekle adlı özellik, bugün itibarıyla tüm kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Instagram, Sen de Ekle çıkartmasıyla ilk kez kullanıcılara hikaye formatına açık biçimde katılma imkanı sağladığını söyledi.
Arayüzdeki çıkartmaya dokunulduğunda diziye katkıda bulunan herkes görülebiliyor ve böylelikle onların hikayelerine de bakılabiliyor. Böylece belirlenen konsept hakkında bir nevi hikaye zinciri oluşturuluyor.