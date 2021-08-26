Instagram şimdi de gelişmiş arama özelliklerini test ediyor
Instagram arama deneyimini daha sezgisel hale getirmek için gelişmiş ve yeni özellikleri test ediyor. Platformda kullanıcılar, hesap isimleri veya etiketler yerine konu başlıklarıyla arama yapabilecek.
26 Ağustos 2021, Perşembe 09:39 Son Güncelleme:
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Yeni güncellemeyle Instagram’da konu üzerinden arama yapılabilecek. Bu sayede Instagram’ın sunduğu deneyim Pinterest’in arama deneyimine yaklaşacak.
Instagram CEO’su Adam Mosseri, “ilgi araması” olarak adlandırdıkları yeni deneyimi şirket içinde test ettiklerini belirtti. Yeni arama deneyiminin şimdiden geniş bir konu ve dil grubuyla test edildiğini söyleyen Mosseri, deneyimi genişletmek için çalıştıklarının da altını çizdi.
Görsel arama özelliği üzerinde de çalışan Instagram, kullanıcıların uygulama içi kameradan yardım alarak ürün bulmasını da mümkün hale getirecek.
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