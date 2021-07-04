Instagram şimdi de ücretli hikaye özelliği üzerinde çalışıyor
Instagram, Özel Hikayeler (Exclusive Stories) adlı ücretli hikaye aboneliği özelliği üzerinde çalışıyor. Söz konusu özellik, Twitter’ın Super Follows özelliğine benzetildi.
04 Temmuz 2021, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Instagram, Özel Hikayeler adlı yeni bir ücretli hikaye aboneliği üzerinde çalıştığını doğruladı. Özelliğe ilişkin görüntüler, 21 Haziran’dan bu yana çeşitli sosyal medya platformlarında dolaşıyordu.
Özellik ilk olarak yazılım mühendisi Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilmişti. Paluzzi, incelediği platform kodlarından ortaya çıkardığı özelliğe ilişkin görüntüleri resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası, Instagram da sosyal ağlarda gezinen ekran görüntülerinin halihazırda üzerinde çalıştığı dahili bir özelliği gösterdiğini doğruladı. Fakat şirket, özelliğe ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşımında bulunmadı.
Özelliğin kullanıma açılmasının ardından standart kullanıcılar Özel Hikaye’ye rastladığında Instagram, bu içeriği yalnızca üyelerin görüntüleyebileceğini söyleyecek. Özel Hikayeler’de, ekran görüntüsü alma seçeneği de yok.
İçerik oluşturucular, Özel Hikayeler’ini Öne Çıkanlar arasına da sabitlemek zorunda. Böylece yeni üyeler, abone olurken ücretli hikayelerde paylaşılan içeriklere ilişkin fikir sahibi olabilecek.
Instagram’ın yeni özelliği ne zaman kullanıma sunacağı belli değil.