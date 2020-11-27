İnstagram Sözleri: İnstagram Hikaye ve Post için Havalı, Kısa ve Güzel Sözler
Son zamanlarda oldukça sık kullanılan sosyal medyalardan biri olan İnstagram'da kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz İnstagram güzel sözleri mi arıyorsunuz? İnstagram güzel sözler için haberimize bir göz atın.
27 Kasım 2020, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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İnstagram fotoğraflarının altında güzel sözler paylaşmak fotoğrafları daha da anlamlandırıyor. İnstagram güzel sözler için haberimize bir göz atın.
İnstagram güzel sözler
- Mesafeler ancak sevgiyle aşılır. Siz sadece sevin gerisini hiç düşünmeyin.
- Bir armağan gibi tanrıdan bana, kış güneşinde altın kirpiklerin.
- I love, my life (Hayatımı seviyorum)
- Gülerken gözleri kısılan herkesi ayrı seviyorum.
- Konuşmak ihtiyaç olsa bile susmak ayrı bir sanattır.
- Profilime izinsiz girecek kadar küstahsan ben de silecek kadar tersim.
- Sakın profilime bakıp yargılama beni. Ne yaşadıklarımı biliyorsun ne de hissettiklerimi.
- Kaliteli insan kendini her yerde belli eden insandır.
- Biz hayatı tek başımıza öğrendik. Bu nedenle de kimseye boyun eğecek değiliz.
- Ve bir gün kalem karşıma çıkıp konuşacak bu kadar yazma artık sil gitsin.
- Cesaretin varsa eğer durma ellerimi tut ve beni al kalbinin olduğu noktaya götür. Sevmenin nasıl bir şey olduğunu hissetmek istiyorum.
- Hayat yanlış anlayınca daha güzel.
- Her şeyi ciddiye alan insanlar sonunda mutsuz olmaya mahkûmdurlar.
- Paylaştıkça çoğalır, büyür her şey mutluluğu paylaşarak büyütün.
- Vefa ağır bir yüktür. Taşınması zordur, herkes taşıyamaz.
- Kendinizi yalnız hissediyorsanız çölün ortasındasınız demektir.
- Bazı şeyleri görmek için gözlerinize gerek yok. Kalp gözünüzle de gerçekleri görebilirsiniz.
- Kalp herkeste olsa bile yüreğinin olduğundan şüphe ettiğim insanlar var.
- Yalnızlığımı yanlış bir kalpte olmaya kesinlikle değişmem.
- Kuşlar ne kadar özgürse bir o kadar özgür, bulutlar kadarda serbest olmak istiyorum.
- Eğer dayanağın Allah ise seni kolay kolay kimse yıkamaz.
- Öyle güzel gülüşü var ki sevmesem ziyan olacak.
- Severek yaşamak karşında ki insana yapabileceğin en güzel şeydir.
- Sevin ve sevilin hayat o zaman daha güzel olacak
- Küçük hatıralar büyük anlamlar içerir bende.
- Seni görmeden gönlüm istiyor. Görsem neler olur kim bilir.
- Gereksiz samimiyetin beraberinde getirdiği gizli hayranlıklar vardır.
- Soğuk biri değilim ama herkesle yakın olmayı sevmiyorum.
- Senin yanında kendimi rahat hissetmiyorsam seninle birlikte atılacak tek bir adımım dahi yoktur.
- Keşke diyorum bazen sıradan bir şey olsaydım günün belirsiz vaktinde aklına gelseydim.
- Bir gel diyeni yoksa insanın şarkılara sığınmak ve şarkılarda kendini bulmak en güzeli.
- Kariyerini bir kenara bırak her şeyden önce bana nasıl davrandığın önemli olan.
- Kimsenin size iyilik yapmak gibi bir zorunluluğu yok. İyilik yapan insanlara karşıda yaptığı iyilikler sanki onun zorunluluğuymuş gibi düşünmeyin.
- Ne kadar değer verirsen ver bu değeri karşında ki anladığı kadardır.
- Fazla fedakârlığın sonunda üzülmek kaçınılmaz bir sondur.
- Yaptığınız yanlışlar için asla keşke demeyin çünkü hepsi birer tecrübe kazandırıyor sizlere.
- Yanında çocuk olabildiğiniz her insan sizin için doğru insandır. Birilerinin yanında çocuklaşabilin.
- Aşktan yana şanssız oluşumu bilseydin eğer hala birini sevebilmeye yeltendiğimde çok şaşırırdın.
- Az insan ile çok fazla huzur keşfedin
- Fazla kalabalık gereksiz üzüntüleri beraberinde getirir.
- Herkese çok fazla güvenmemeyi kendinize ilke edinin ve o şekilde davranın.
- Yeniden bazı şeylerin olması imkânsız. Biz o duygularla çoktan vedalaştık.
- Eskiler eskiden daha güzeldi. Şimdi ise her şey çirkin.
- Her ne kadar kalbimi kırarsanız kırın, iyilik yapmaktan asla vazgeçmeyeceğim.
- Bazen karşında ki insanında iyiliği için yapabileceğin en iyi şey vazgeçmektir.
- Sende gördüğümü görecekler diye öyle korkuyorum ki.
- Sen bu dünyada benim kalbime çiçek açtıran en güzel şeysin.
- Özlemin azı da olmaz çoğu da özlemek her zaman ağır gelir.
- Güzel şeyler olacak diye hep sabrediyorum.
- Güzel olan her şeyin sonu mutsuzluk.
- Gitmem diyen herkes o anda rotasını oluşturup vakti gelince gidiyor.
- Yaptığınız tüm her şey bir gün sizi bulacak.
- Ne yaparsanız yapın ama asla ah almayın. Ah kötüdür tutar.
- Yalan söyleyen her insan benden uzak olsun.
- Uykularıma kadar gelen ve kaçırmaya sebep olan yaşanmışlıklarım var.
- Tüm iyi niyetimi bir insanda harcayıp o iyi niyetlerimi artık kaybettim. Kimse benden iyi niyet beklemesin.
- Mesafeler ancak sevgiyle aşılır. Siz sadece sevin gerisini hiç düşünmeyin.
- Anne sevgisi dışında ki her sevgi bana yapmacık geliyor.
- Kalp kırma, şikâyet etme her zaman gülümse ve tatlı dilli ol.
- Ne yaşattıysanız aynısını yaşayın.
- Hayat etme bulma dünyası bir gün sen de ettiğini bulursun.
- Kapınızı her gelene açarsanız en değerli varlıklarınızı çaldırmanız oldukça kolaydır.
- Benim profilimi gezmek kim olduğumu anlatmaz sana.
- Susuyorsak bizim de kendimize göre bir nedenimiz var.