Instagram, takipçi gizleme özelliği üzerinde çalışıyor

Instagram’daki yeni özellik, şimdilik yalnızca mavi tike sahip olan kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Bununla birlikte kullanıcılar, hesaplarının “Takipçiler” sekmesini tamamen gizli hale getirebilecek. Hesabın kendisi dışında hiç kimse takipçi sayısını göremeyecek.

Bu özellik, yalnızca 4000+ takipçiye sahip ve doğrulanmış işletme hesapları tarafından kullanılabilecek. Eğer takipçi sayısı 4000 altında ise ve mavi tik yoksa, bu özellikten yararlanılamayacak.

Yeni özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Instagram konu hakkında herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.