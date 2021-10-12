Instagram teknik sorunları uygulama içi bildirimlerle gösterecek

Yeni uyarı sistemi, uygulama içi bildirimlerin yanı sıra Etkinlik akışında da gösterilecek. Mesajlarla kullanıcılar sorunların spesifik nitelikleri konusunda bilgilendirilecek. Hikayelerin yüklenememesi gibi özel sorunların yanı sıra büyük ölçekli kesintiler konusunda da burada bilgi verilecek.

Instagram’dan yapılan açıklamada, kullanıcılara her konuda bildirim gönderilmeyeceği belirtildi. Önemli görülen konularda ya da daha geniş ölçekli sıkıntılarda bu özellikten faydalanılacak. Şirket, söz konusu özelliği ilk olarak ABD’de test edecek.

Instagram, “hesap durumu” adını taşıyan yeni bölümünü de duyurdu. Kullanıcılar bu bölümde hesaplarıyla ilgili ne olup bittiğini takip edebilecek. Burada kaldırılan paylaşımlar konusunda bilgi alınabilecek.