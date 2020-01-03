Instagram ünlüsü paylaşımı ile standartlara meydan okudu

Instagram'daki fitness paylaşımları sayesinde insanları spora teşvik eden 20 yaşındaki Louise Aubery, hem her yemeği yiyor, hem de karın kaslarıyla dikkat çekiyor. 'Kas yapmak için fazla yemek yemelisin' diyen Aubery, başka bir paylaşımda bulunarak vücudunun gerçekliğini gözler önüne serdi. 12.860'dan fazla beğeni ve yorum alan gönderide Aubery, fitness seviyenizden bağımsız olarak farklı poz vermenin görünümünüzü ne kadar etkileyebileceğini gösteren yan yana fotoğraflar paylaştı. Genç kadın, herkesin vücuduyla barışık olmasını sağlamak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirtiyor. Aubery, sol fotoğrafta rahat bir poz sergiliyor, sağda ise kendini sıkıyor. Bu nedenle de selülitleri ortaya çıkıyor.









"Evet, çalışıyorum. Evet, sağlıklı besleniyorum. Hayır, mükemmel bir bedenim yok."

Louise Aubery, hormonal doğum kontrolüne başlayıp kolej giriş sınavlarına çalışmak için jimnastik ve danstan vazgeçtikten sonra 20 kilo almasından sonra hedefleri değişti. Bu durum, iyi bir vücuda sahip olmasını sağlamak için gösterdiği çabayı sorgulamasına yol açtı. 'İstediğiniz vücuda ulaştığınızda ve bunun sizi daha mutlu etmediğini fark ettiğinizde daha fazlasını istiyorsunuz. Sahip olduğunuz vücudu kabul etmek gibi' diyor Aubery.





Aubery mükemmelliği kovalamayı bıraktığında, sadece kendini iyi hissettirmesi için spor yapmaya devam etti.





"Hepimizin kendimizi sosyal medyada en iyi şekilde göstermek istediğimizi anladım" diye yazdı. "Ama sosyal medya tarafından belirlenen ulaşılamaz standartları kurgulamaya yardımcı olmak için" normal "ve hatta" kötü "ışık göstermenin gerekli olduğunu hissediyorum."