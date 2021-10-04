Bilim & Teknoloji Instagram ve Facebook çöktü mü? Yenilenmiyor ve 5xx hatası ne anlama geliyor?

Instagram ve Facebook çöktü mü? Yenilenmiyor ve 5xx hatası ne anlama geliyor?

Bilim & Teknoloji

Instagram ve Facebook çöktü mü? Yenilenmiyor ve 5xx hatası ne anlama geliyor?

Son dakika haberine göre, Sosyal ağlar Facebook, Instagram ve Facebook Messenger, dünya çapında erişim sorunları yaşıyor. Bu, son bir ayda Facebook'un sahip olduğu hizmetlerde yaşanan üçüncü çöküş.

04 Ekim 2021, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Facebook, Instagram ve Facebook Messenger, dünya çapında kullanıcıları rahatsız eden erişim sorunları yaşıyor. Erişim sorunları milyonlarca kullanıcıyı etkilerken bazıları hiç erişemiyor.

Bu, Facebook'un sahip olduğu tüm hizmetlerin, 19 Mart'tan sonraki üçüncü çöküşü. 

Bazı kullanıcılar hesaplarına erişebiliyor ancak haber kaynağını yenileyemiyorlar. Yaşanan sorunlarla ilgili şirketlerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Kullanıcılar, WhatsApp'ı açmak istediğinde başarısız oluyor. Türkiye genelinde uygulamaya girmek şu an mümkün değil.

INSTAGRAMFACEBOOK VE WHATSAPP ERİŞİM SORUNU

Türkiye genelinde sosyal medya uygulamaları, Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Konunun teknik bir sorun olup olmadığına dair bir resmi açıklama yapılmadı.

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