Facebook, Instagram ve Facebook Messenger, dünya çapında kullanıcıları rahatsız eden erişim sorunları yaşıyor. Erişim sorunları milyonlarca kullanıcıyı etkilerken bazıları hiç erişemiyor.

Bu, Facebook'un sahip olduğu tüm hizmetlerin, 19 Mart'tan sonraki üçüncü çöküşü.

Bazı kullanıcılar hesaplarına erişebiliyor ancak haber kaynağını yenileyemiyorlar. Yaşanan sorunlarla ilgili şirketlerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Kullanıcılar, WhatsApp'ı açmak istediğinde başarısız oluyor. Türkiye genelinde uygulamaya girmek şu an mümkün değil.

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP ERİŞİM SORUNU

Türkiye genelinde sosyal medya uygulamaları, Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Konunun teknik bir sorun olup olmadığına dair bir resmi açıklama yapılmadı.

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