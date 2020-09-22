Instagram ve Facebook’a İçerik Hak Talebi’ geliyor

Facebook, kullanıcılarının görsellerde hak talebinde bulunmasını ve içerik kaldırma taleplerini iletmesini kolaylaştıracak yeni bir aracı test ediyor. Özelliğin, şu anda test aşamasında olduğu ve şirketin iş ortaklarıyla test edilmeye devam ettiği belirtildi. Bu araç sayesinde içerik sahipleri eserlerinin Facebook’ta ve Instagram’daki durumlarını takip edebilecek ve yönetebilecek.

Şirketin "Hak Yönetimi Platformu" üzerinden yapılan açıklamalara göre özelliğin kullanıcı beğenisine sunulmasıyla birlikte Instagram ve Facebook kullanıcıları, artık paylaşımları için hak talebinde bulunabilecek ve kendilerine ait bir paylaşımın, başka hesaplar tarafından paylaşılmasını engelleyebilecek. Gönderinin başka bir hesap tarafından paylaşılma durumunda ise kullanıcılar, kaldırılmasını talep edebilecek.

Paylaşımlarda, ülke sınırlaması da getirilebilecek. Böylece kullanıcılar, kendi gönderileri ile ilgili sadece belli bir ülke ağı içerisinde hak sahipliği talebinde bulunabilecek.

Facebook'un açıklamalarına göre kullanıcılar, yaptıkları paylaşımların meta verilerini bir CSV dosyası olarak Facebook'un Hak Yönetim Paneli'ne yükleyecek. Kullanıcı, bu işlemin ardından da içeriği için belirli filtreler uygulayacak. Gönderinin başka bir hesap tarafından paylaşılması halinde ilgili kullanıcı, paylaşımın kaldırılmasını talep edebilecek.

Bu aracın özellikle Instagram üzerinde büyük etkileri olabilir. Instagram’da bir görsel çok sayıda hesapta başkaları tarafından kullanılabiliyor.

Facebook yeni aracını kimlerle test ettiği belli değil. Aracın daha fazla kullanıcının erişimine ne zaman açılacağı belli değil.







