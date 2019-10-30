Facebook ve Instagram, patlıcan ve şeftali gibi cinsellikle direkt ya da dolaylı olarak ilgili olduğu düşünülebilecek emojilerin kullanımını yasaklıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Örneğin bir Facebook paylaşımı ya da bir Instagram fotoğrafında yapacağınız yorumlarda bu emojileri artık kullanamayacaksınız... Kullanırsanız da gönderiniz silinecek.

Daily Mail'in haberine göre tabu gibi kabul edilen, cinsellik algısı yaratan bu emojiler yazılan metinlerde paylaşılamayacağı gibi aynı zamanda çıplak beden parçalarını örtmek için fotoğraflara da yerleştirilemeyecek.

Şirket yöneticileri sansürcü olarak nitelendiriliyorlar ancak savunmalarında 'internet üzerinden cinselliğe teşvik' durumunu önlemek için harekete geçtiklerini söylüyorlar.

Bu online platformların kullanıcıları ise şirketin bu yaptığının abesle iştigal olduğunu; bir şeylerin yasaklanması gerekiyorsa ayrımcı, ırkçı ve saldırgan tutumların, sahte haberlerin ve kara propagandanın yasaklanması gerektiğini söylüyorlar.

Yakın zamandaki bir röportajında sosyal medya platformlarının evli erkekler için adeta bir işkence yeri haline geldiğini söyleyen şarkıcı Kanye West'İn bu duruma en çok sevinenlerden biri olacağı da iddia edildi. Kendisinin de bir erkek olarak sosyal medyayı saran cinsellik yumağından rahatsız olduğunu ve sıkıntılar çektiğini anlatan West konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Yasaktan patlıcan, şeftali, su damlaları gibi emojiler dışında hangilerinin etkileneceği belli değil.