Instagram, video selfie ile yüz tanıma sistemi getiriyor

Sosyal medya danışmanı Matt Navara, Twitter adresinden paylaştığı bir gönderide, Instagram’ın bazı kullanıcılarından kimliklerini doğrulamaları için yüzlerinin birçok açıdan gösteren video selfie çekmelerini talep ettiği ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Instagram'ın spam içerikli mesajlar atan, insanları taciz eden, beğeni veya takipçi sayılarını yapay olarak artırmak için kullanılan bot hesaplarını engellemek için uzun süredir yeni yöntemler aradığı biliniyor.

Instagram, getirmeyi planladığı bu sistemle birlikte insan olmayan hesapların önüne geçmeye çalışacak. XDA Developers'a göre şirket, video selfie özelliğini geçen yıl test etmeye başladı ancak teknik sorunlarla karşılaştı.

Başka bir Twitter kullanıcısı Bettina Makalintal ise yaptığı paylaşımda, Instagram'ın kendisinden yüzünün birçok farklı açıdan göstermesini istediği ekran görüntüsünü yayınladı.

Instagram ise verdiği yanıtta şirketin böyle bir doğrulama yöntemi kullanmadığını yineledi ve sadece şüphelenilen durumlarda isteneceğini belirtti.

Instagram'a göre, kullanıcıların gönderdiği selfie videosunun yüz tanıma veya biyometrik veri toplama amacıyla kullanmayacak. Bununla birlikte selfie’ler Instagram’da hiçbir şekilde görünür olmayacak ve 30 gün içinde tamamen silinecek.

Instagram'ın hayata geçireceği yeni özellik ise önümüzdeki süreçte yine çok konuşulacak gibi görünüyor.