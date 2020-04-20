Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger arasında çok fazla benzerlik olduğunu görebilirsiniz. Instagram'a bir kez daha WhatsApp'tan alınan, orada denenmiş ve şimdi Instagram'daki kullanıcı deneyimini, daha iyi hale getirecek bir özellik geliyor.





Özelliği ilk keşfeden kişi teknoloji dünyasının tersine mühendislik konusunda bilinen isimlerinden Jane Manchun Wong oldu. Instagram'a gelen özellik, en fazla üç sohbeti sabitlemenizi sağlayan WhatsApp özelliğine benzer, böylece istediğiniz zaman onlara erişebilirsiniz. Sabitlenen bu yorumlar daha görünür olabilecekler, ayrıca isterseniz kendi yorumlarınızı isterseniz de başkalarından gelen yorumları sabitleyebileceksiniz. Aslında platformlar arasında hangi özelliklerin paylaşıldığını görmek ilginç olacak.



















