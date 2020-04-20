Instagram, WhatsApp'a benzer yeni bir özellik alacak
Facebook, şimdi de WhatsApp'ta bulunan bir özelliği Instagram'a uyarlıyor. WhatsApp’ta yer alan ve istediğiniz bazı sohbetlerinizi sabitleyebilme özelliğinin benzeri Instagram’a geliyor. Onur Binay/posta.com.tr
20 Nisan 2020, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
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Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger arasında çok fazla benzerlik olduğunu görebilirsiniz. Instagram'a bir kez daha WhatsApp'tan alınan, orada denenmiş ve şimdi Instagram'daki kullanıcı deneyimini, daha iyi hale getirecek bir özellik geliyor.
https://twitter.com/wongmjane/status/1250675353560977408
Özelliği ilk keşfeden kişi teknoloji dünyasının tersine mühendislik konusunda bilinen isimlerinden Jane Manchun Wong oldu. Instagram'a gelen özellik, en fazla üç sohbeti sabitlemenizi sağlayan WhatsApp özelliğine benzer, böylece istediğiniz zaman onlara erişebilirsiniz. Sabitlenen bu yorumlar daha görünür olabilecekler, ayrıca isterseniz kendi yorumlarınızı isterseniz de başkalarından gelen yorumları sabitleyebileceksiniz. Aslında platformlar arasında hangi özelliklerin paylaşıldığını görmek ilginç olacak.