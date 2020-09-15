Instagram yeni özelliği için kullanıcılardan para isteyebilir
Instagram kullanıcı deneyimini geliştirmek adına bazı özellikleri bünyesine eklemeye devam ediyor. Bilindiği üzere Instagram kullanıcıları sadece bio kısmında link paylaşılabiliyor. Ya da 10 binden fazla takipçiniz varsa Hikaye kısmında Yukarı Kaydır özelliğiyle link paylaşımı yapılabiliyor. Son gelişmelere göre bu yakında değişebilir.
15 Eylül 2020, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Instagram’ın gönderilere link ekleme sistemi için bir patent aldığı ortaya çıktı. Instagram’da sık sık karşılaşılan “Link bio’da” cümlesi, ödeme yapan kullanıcılar için geride kalabilir.
Şu anki sistemde Instagram, kullanıcıların kendi paylaşımlarına link eklemesine izin veriyor ancak diğer kullanıcılar bu linklere tıklayamıyor. Yeni özellikle beraber linkinin tıklanmasını isteyen kullanıcılar 2 dolar ödemek zorunda olacak.
Instagram konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
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