Instagram yeni özelliği için kullanıcılardan para isteyebilir

Instagram’ın gönderilere link ekleme sistemi için bir patent aldığı ortaya çıktı. Instagram’da sık sık karşılaşılan “Link bio’da” cümlesi, ödeme yapan kullanıcılar için geride kalabilir.

Şu anki sistemde Instagram, kullanıcıların kendi paylaşımlarına link eklemesine izin veriyor ancak diğer kullanıcılar bu linklere tıklayamıyor. Yeni özellikle beraber linkinin tıklanmasını isteyen kullanıcılar 2 dolar ödemek zorunda olacak.

Instagram konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.