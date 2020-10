​Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu

Instagram, mobil uygulamasını her geçen gün biraz daha geliştirmeye devam ediyor. Şirket, şimdi de Reels için yeni özellikleri kullanıma sundu. O özellikler ise şu şekilde:

Ses Arama: En yeni müzik ve sesleri takipte kalabilmek adına yeni müzikler arasında keşif ve arama yapma, Senin İçin ve Trending gibi yeni sekmeler

Ses Kaydetme: Kolayca erişebilmek ve Reels oluştururken kullanmak için sesleri kaydetme

DM Üzerinden Ses Sayfalarını Paylaşma: Belirli bir ses ile ilişkili tüm Reels videolarını direkt mesaj üzerinden paylaşma

Instagram’ın yeni Reels özellikleri hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: “Reels hala oldukça yeni olsa da insanların yaptıklarını görmek bize ilham veriyor. Ses ve müziğin bir trend’e katılırken büyük ilham kaynakları olduğunu, kitlelere ulaşmak, hatta viral olmak için bir fırsat sunabildiğini biliyoruz; bu yüzden bugün kullanıma sunduğumuz yeni ses özellikleri için çok heyecanlıyız.”

Instagram ayrıca Reels sekmesinin Türkiye’de kullanıma sunulduğunu açıkladı. Reels videolarını keşfetmeyi kolaylaştıracak bu yeni güncelleme ile Keşfet sekmesi ana sayfanın sağ üst köşesine, mesajların yanına taşınıyor.

Bunlara ek olarak Instagram, 10’uncu yıl kutlamalarının bir parçası olarak Reels lansmanından bu yana en fazla paylaşılan 20 şarkının listesini paylaştı:

- Virgo by JADU JADU

- ily (i love you baby) (feat. Emilee) by Surf Mesa

- Cute Song by Aroob Khan

- Yes or No by Jass Manak

- Watermelon Sugar by Harry Styles

- Sunset Lover by Petit Biscuit

- WAP (feat. Megan Thee Stallion) by Cardi B

- se essa vida fosse um filme by GIULIA BE

- Butterfly by Jass Manak

- Piece Of Your Heart (Alok Remix) by Meduza, Alok, Goodboys

- death bed (coffee for your head) by Powfu, beabadoobee

- Yummy by Justin Bieber

- Hawái by Maluma

- Don’t Start Now by Dua Lipa

- Khayaal Rakhya Kar by Preetinder

- Feelings by Sumit Goswami

- Laal Bindi by Akull

- Level Up by Ciara

- Born to Shine by DILJIT DOSANJH

- Cradles by Sub Urban