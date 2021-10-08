Instagram yine mi çöktü? Instagram’da erişim sorunu

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’a pek çok kullanıcı akşam saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşıyor. Hesaplarına giriş yapmaya çalışanlar ya giriş yapamıyor ya da yapsa bile sayfa yenilenemiyor. Peki, “Instagram yine mi çöktü?” Whatsapp ve Facebook’ta durum ne?

INSTAGRAM YİNE Mİ ÇÖKTÜ?

Sosyal medya kullanıcıları akşam saat 21.00’den bu yana Instagram’a giriş yapmakta sıkıntı yaşıyor. Pek çok kişinin sosyal medya hesabı açılmazken, açılanlarında bazılarında da sayfa yenilenmiyor.

Instagram’ın çöküp çökmediğiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte, erişim sorununun bölgesel mi yoksa küresel mi olduğu henüz bilinmiyor.

Diğer yandan sosyal medyada yaşanan sorunların rapor edildiği “downdetector” isimli sitede rapor edilen kesintilerin zirveye ulaştığı görülüyor.