Instagram yukarı kaydır özelliğine son verecek

Instagram, influencer’larda gördüğünüz yukarı kaydır özelliğinin fişini çekiyor. Platformda 10 bin takipçisi veya üzerinde olan kişiler, belirli linkleri Hikayelerine ekleyip takipçilerini yukarı kaydırarak web sitesine yönlendirebiliyordu.

Instagram, yukarı kaydır özelliğini, “hikaye oluşturma deneyimini kolaylaştırmak” ve daha fazla “yaratıcı kontrol” sunmak için kullanımdan kaldırdığını söylüyor. Yukarı Kaydır özelliğini yerine platforma kullanıcıların tıklayabileceği sticker’lar eklenecek.

Instagram’ın stickerlarla (çıkartmalar) bağlantıya yönlendirme özelliği hakkında bazı açıklamalarda bulunan eski Instagram ürün müdürü Vishal Shah, çıkartmaların insanların şu anda platformu kullanma şekline daha uygun olduğunu söyledi. Ayrıca amacın çıkartmaları daha geniş bir alana yaymak olduğunu belirtti. İki özellik arasındaki bariz fark dışında temel fark, izleyicilerin bağlantı çıkartması olan hikayelere yanıt verebilmeleri, ancak hikayeleri yukarı kaydırmaya yanıt verememeleri olarak görülüyor.