Instagram, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Çeşitli yeniliklerle kullanıcılarla olan etkileşimi artırmayı hedefleyen platform, son olarak beğenilen bir WhatsApp özelliğini bünyesine kattı.

Neredeyse WhatsApp‘ın kuruluşundan beri kullanılan 'durum ayarlama' Instagram‘a eklendi. Bundan sonra kullanıcılar isterlerse müsait ya da meşgul gibi o anki hallerini belirten bir durum bildirebilecekler.

Bu özelliği kullanmak için adın hemen altında bulunan “durum ayarla” tuşuna dokunmak gerekiyor. Kademeli olarak yayınlanacak olan özellik ilk etapta her kullanıcıya açık olmayabilir. Özellik her kullanıcıya açıldığında, 'çalışıyor, kutlama yapıyor, meşgul ve mutlu' gibi durum ekleme seçenekleri arasından birini işaretlemeniz yeterli olacak.

Durum ekle özelliğini açmak için profilinizde yer alan biyografi, internet sitesi yeri boş olması gerekiyor. Profili düzenle dedikten sonra yazan kısımları silmeniz gerekiyor. Sildikten sonra profilinize girip durum ayarla seçeneğini tıklayarak istediğiniz durumu yapabilirsiniz.