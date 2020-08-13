Facebook aleyhine açılan yeni bir dava, 100 milyon kullanıcının bilgisi veya rızası olmadan yasa dışı bir şekilde biyometrik verilerini topladığını iddia ediyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre Instagram, 100 milyon kullanıcının biyometrik verilerini izinsiz bir şekilde topladı. İddialara göre Instagram bu verileri saklayıp, 100 milyon kullanıcının biyometrik verisi üzerinden kazanç sağlamış. Eğer söz konusu davada Illinois eyaletinin gizlilik yasası esas görülürse, Instagram bu davadaki her veri için 1.000 dolara kadar ödeme yapmak durumunda kalabilir.

Önceki Facebook davasıyla ilgili olarak bir yargıç, Facebook'un 550 milyon dolarlık uzlaşma teklifini, Illinois yasama meclisi tarafından belirlenen 1.000 dolardan "önemli bir indirim" olduğunu belirterek reddetti. 650 milyon dolarlık revize edilmiş teklif her iki tarafça kabul edildi. Ancak henüz hakim tarafından onaylanmadı. Anlaşma devam ederse, etkilenen kullanıcılara 200 ila 400 dolar arasında ödeme yapılabilir.

Instagram ya da Facebook yetkilileri, yeni dava ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Biyometrik verilerin nasıl toplandığı ise bilinmiyor.



