Instagram tepe yöneticisi Adam Mosseri çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanıcıların bir sorunu daha hızlı bildirmesine olanak tanıyan iki yeni özellik eklediğini söyledi. Bunların arasında telefonu hızlıca sallamak da bulunuyor.

Instagram, 2017’den beri kullanıcılarına tek bir gönderide 10 fotoğraf ve video paylaşmalarına izin vermeye başlamıştı. Platform şimdi bu özelliğe bir yenilik daha getirerek, kullanıcıların ekledikleri bu albümden bir fotoğrafı ya da videoyu silmelerine izin veriyor.

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, son haftalık video güncellemelerinden birinde yeni özelliğin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlattı. Mosseri, bu özelliğin Instagram’a, hata düzeltmelerine öncelik vermesine yardımcı olacak geri bildirimi sağlayacağını söyledi. “Tam olarak ne olduğunu, o noktaya nasıl geldiğini ve yaşadığın tüm duygu ve hisleri açıklayabilirsin ve birisinin buna bakmasını sağlayacağız” dedi.

Önce üç nokta simgesine, sonra da 'Düzenle'ye dokunarak kullanıcılar, albümdeki bir fotoğrafı veya videoyu silebilecekler. Mosseri’nin anlatımına göre, özellik şu anda yalnızca iOS’ta kullanılabiliyor, ancak yakında Android’e de gelecek.

Instagram, ayrıca ABD’de yaşayan kullanıcılarına bir başka yeni özelliğini daha duyurdu. “Rage Shake” ismini verdiği özellikle uygulama düzgün çalışmıyorsa kullanıcılar telefonlarını sallayarak bu durumu bildirebilecekler. Kullanıcılar bunu yaparak uygulamanın hata raporu ara yüzünün görüntüleyebilecekler.