Instagram’da artık hikayeler de beğenilebilecek

Instagram’ın yeni özelliğinde kullanıcılar hikayelerde ekranın alt bölümünde “Mesaj gönder” kutusu ve mesajı paylaşmayı sağlayan uçak ikonu arasında bir kalp ikonu görecek. Bir hikaye beğenildiğinde bu hikayenin izleyiciler bölümünde gösterilecek. Kullanıcılar hikayelerini görüntüleyenlere bakarken beğenenleri de görebilecek. Beğeni sayısını hikaye sahibi dışında kimse göremeyecek.

Instagram’ın tepe yöneticisi Adam Mosseri konu hakkında “Burada ana fikir insanların birbirlerine olan desteklerini daha fazla gösterebilmesi. Ancak aynı zamanda gelen kutusunu biraz temizlemek. Mesajlaşma bizim için öncelikli alanlardan birisi. Siz ve sevdiğiniz kişiler arasındaki mesajlara odaklanmak da bunun büyük kısmını oluşturuyor” dedi.







