Bilim & Teknoloji Instagram’da avatar nasıl oluşturulur?

Instagram’da avatar nasıl oluşturulur?

Bilim & Teknoloji

Instagram’da avatar nasıl oluşturulur?

Facebook, Instagram kullanıcılarının sanal dünyada avatarlar oluşturması için bir özellik sundu. Şirketin Avatar adını verdiği özellik kullanıcının yüz şekli, saç rengi, aksesuar ve çok daha fazla birçok farklı detay sayesinde sanal bir kopya oluşturmasına izin veriyor.

20 Ocak 2022, Perşembe 15:54 Son Güncelleme:
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Yeni özellik sayesinde kullanıcılar Instagram uygulamasında Ayarlar-Hesap-Avatarlar sekmesine tıklayarak avatarlar oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu alanda diledikleri saçı, saç rengini ve ten rengini değiştirebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda yüz çizgilerini, kaş yapılarını ve renklerini de belirleyebiliyor.

Kullanıcıların diledikleri kıyafetleri seçmesine de imkan tanıyan avatar oluşturma sekmesinde kullanıcılar bu avatarları Horizon Venues‘te kullanabiliyor. 

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