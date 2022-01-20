Instagram’da avatar nasıl oluşturulur?

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar Instagram uygulamasında Ayarlar-Hesap-Avatarlar sekmesine tıklayarak avatarlar oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu alanda diledikleri saçı, saç rengini ve ten rengini değiştirebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda yüz çizgilerini, kaş yapılarını ve renklerini de belirleyebiliyor.

Kullanıcıların diledikleri kıyafetleri seçmesine de imkan tanıyan avatar oluşturma sekmesinde kullanıcılar bu avatarları Horizon Venues‘te kullanabiliyor.